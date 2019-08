Dəhşətli avtobus qəzası: 13 ölü, 20 yaralı

Hindistanın mərkəzi hissəsində yerləşən Maxaraştra ştatında avtobus qəzasında ən azı 11 nəfər həlak olub, 12-dən çoxu yaralanıb.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda NDTV telekanalı bildirib.

Hadisə bazar günü gecə saatlarında baş verib. Auranqabad şəhərindən Şaxada yaşayış məntəqəsinə hərəkət edən avtobus Dxule dairəsində yük maşını ilə toqquşub. Hər iki maşının sürücüsü həlak olub.

Ölənlərin sayı arta bilər. Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.

DNA nəşri isə bildirib ki, 13 nəfər həlak olub, 20 nəfər zərər çəkib. Nəşrin mənbələrinin informasiyasına əsasən, avtobusda 45 sərnişin olub. Onlardan 8-nin vəziyyəti kirtikdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.