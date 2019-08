İranın "Grace 1" tankeri Cəbəllütariqi tərk edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, gəmi yerli vaxtla saat 23:00-da İran bayrağı altında dənizə çıxıb.

Qeyd edəki, 4 iyul tarixində ABŞ-ın tələbi əsasında Suriyaya qarşı sanksiya rejimini pozmaqda şübhəli bilinərək İrana məxsus "Grace 1" tankeri Cəbəllütariqdə saxlanılmışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.