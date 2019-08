PSJ ikinci turda məğlub olub

Avqustun 18-də futbol üzrə Fransa çempionatında ikinci turun növbəti oyunu keçirilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, ötən mövzumun çempionu "Pari Sen-Jermen" (PSJ) səfərdə "Renn" klubu ilə üz-üzə gəlib. Görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Oyunda hesabı 36-ci dəqiqədə "Paris Sen-Jemen" Edison Kavaninin sayəsində açsa da, ardıcıl iki qol buraxan paytaxt təmsilçisi yeni mövsümün ikinci turunda məğlubiyyətlə üzləşib. Meydan sahiblərinin heyətində Mbaye Niyanq (44) və Romain Del Kostillo (48) fərqlənməyə nail olublar.

Qeyd edək ki, "Paris Sen-Jermen" birinci turda "Nim" klubunu məğlub etmişdi (3:0).

Növbəti turda "Paris Sen-Jemen" doğma meydanda "Tuluza" klubunu qəbul edəcək, "Renn" isə səfərdə "Strasburq"un qonağı olacaq.

Üçüncü turun görüşləri avqustun 24, 25, 27 və 29-da keçiriləcək.

Milli.Az

