Türkiyə İraqın şimalında Metin regionunda PKK terrorçularının obyektlərinə raket zərbəsi endirib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, zərbə nəticəsində 2 terrorçu məhv edilib.

Aviasiya "Pəncə" antiterror əməliyyatının ştabı ilə əlaqədə hərəkət edib.

Türkiyə ordusu mayın 27-dən İraqın şımalında antiterror əməliyyatı keçirir. PKK silahlılarına qarşı aviasiyadan və artilleriyadan da istifadə olunur.

Milli.Az

