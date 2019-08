Məşhur aktrisanın morqda çılpaq fotolarının çəkildiyi məlum olub - FOTO

Dünyaca məşhur sənətçi Merilin Manro haqda dəhşətli faktlar üzə çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 1962-ci ildə yüksək dozada sakitləşdirici qəbulu nəticəsində vəfat edən amerikalı aktrisanın morqda ikən çəkilən fotolarının olduğu ortaya çıxıb.

ABŞ-ın Fox News kanalının Merilinin ölümü ilə bağlı hazırladığı sənədli film üçün reportaj verən fotoqraf Leiqh Vinerin oğlu Devik atasının morqa girərək aktrisanın onlarla fotosunu çəkdiyini deyib. Şəkillərdən bəzilərini işlədiyi jurnala verən Leiqh Merilinin çılpaq pozda çəkilən fotolarını gizlədibmiş. Devik atasının 1993-cü ildə öldüyünü və son günədək həmin şəkillərin yerini demədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, aktrisanın ölümündən sonra üzərinə ağ parça sərilmiş fotolarının mediada çıxması Monronun pərəstişkarlarının ciddi etirazına səbəb olmuşdu.

