Yaponiya hökuməti hazırda zəruri hallarda digər ölkələrin hərbi peyklərini məhv edə biləcək peyklərin orbitə buraxılmasını nəzərdən keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Yomiuri” qəzeti yayıb.

Məlumata görə, hazırda belə bir ehtimal Yaponiyada nəzərdən keçirilir. Hökumət bu təklifi təsdiqləsə, hərbi peyklər 2020-ci ilin ikinci yarısında kosmosa çıxacaq.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.