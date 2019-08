Türkiyəli aktrisa Seda Bakan paylaşımı ilə gündəm olub.

Milli.Az haberler-ə istinadla bildirir ki, o, körpəsini əmizdirərkən çəkilən fotosunu paylaşıb. Fotonu isə onun əri çəkib.

O, yeni doğulan körpəsinə Leyla adını verib.

Qeyd edək ki, Seda Bakan 2019-cu ilin mart ayında "Öldür beni sevgilim" filminin qala gecəsi üçün Bakıya gəlib.

İsmayıl

Milli.Az

