Məşhur model Günay Musayeva yeni fotosessiya etdirib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, model ayaqyolunda, əlində siqaret və açıq geyimdə çəkdirdiyi şəklini İnstaqramda paylaşıb. Onun fotosuna izləyicilər tənqidlər yazıblar.

Tənqidi şərhləri görən Günay fotosunu İnstaqram səhifəsindən silib.

