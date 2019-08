Azərbaycanda axtarışda olan şəxs xarici ölkədə tutulub.

"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 181-ci (quldurluq) maddəsi ilə "İnterpol" xətti ilə axtarışda olan Gürcüstan vətəndaşı 27 yaşlı Zialat Məmmədov Moldovada saxlanılıb.

Onun Azərbaycana ekstradisiyası üçün işlər aparılır.



