Gəncə şəhərində bir gün ərzində iki nəfər intihar edib.

Avqustun 18-də Gəncə şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 1966-cı il təvəllüdlü İlqar Əliyev yaşadığı evin həyətində özünü asaraq intihar edib.

Həmin gün 15 yaşlı qız da canına qəsd edib. Gəncə şəhər sakini, 2004-cü il təvəllüdlü M. Nəbiyeva yaşadığı evdə özünü asıb.

M. Nəbiyeva 10-cu sinif şagirdi olub. (qafqazinfo)

