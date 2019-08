34 yaşlı brazilyalı model İzabel Qoulart istirahətə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, tətil zamanı geyindiyi bikinilərdən aksessuarlara qədər hər şeyin reklamını edir. İzabel getdiyi hər yerə peşəkar fotoqraf aparır.

Məşhur model bu yolla tətildə belə sərvət qazanmağa davam edir. Bir zamanlar "Victoria's Secret" mələyi olan İzabelin 4,5 milyonluq İnstaqram səhifəsində paylaşdığı hər fotosu bank hesabına pul olaraq geri dönür.

Milli.Az

