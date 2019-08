Göygöldə yanğın hadisəsi baş verib.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Göygöl rayonunda "MAZ" markalı yük avtomobilinin kabina hissəsi, 1 ədəd təkəri və banına yığılan 8 ton ot bağlamasının 4 tonu yanıb.

Avtomobilin və ot bağlamalarının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb



