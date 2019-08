Rusiya müğənnisi Timatinin (Timur Yunusov) 36 yaşı tamam olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ifaçı doğum gününü 59 yaşlı anası Simona Yunusova, 23 yaşlı sevgilisi Anastasiya Reşetova və model Alyona Şişkovadan olan 5 yaşlı qızı Alisa ilə bərabər Maldiv adalarında qeyd edib.

Timati doğmaları ilə bərabər rəngarəng fotosessiya etdirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.