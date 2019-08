Şəmkirdə kişinin evi yandırması nəticəsində xəsarət alan gənc arvadı ölüb

Şəmkirin Sarıtəpə kəndində kişinin evi yandırması nəticəsində yanıq xəsarətləri alan 24 yaşlı həyat yoldaşı Mətanət İlqar qızı Məsimova ölüb.

Səhiyyə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən "Report"a ölüm faktı təsdiqlənib.

Qeyd edilib ki, əri tərəfindən yandırılan və bədəninin 70% (4-cü dərəcəli) yanığı ilə kritik vəziyyətdə 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsinə çatdırılan 24 yaşlı qadın həkimlərin səyinə baxmayaraq, bu gün səhər saat 6.20 aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Bədəninin 55% (4-cü dərəcəli) dərin nekrozlaşmış yanığı ilə xəstəxanaya çatdırılan 54 yaşlı qadının (hadisəni törədən kişinin qayınanası Səltənət Allahverdi qızı) vəziyyəti də kritik olaraq qalır. Həkimlərin bildirdiyinə görə, onun da həyatı təhlükə altındadır.

Qeyd edək ki, sərxoş kişi gecə saatlarında ailə münaqişəsi zəminində qaynanası yaşayan evi yandırıb. Bu zaman evdə onun 24 yaşlı həyat yoldaşı Mətanət İlqar qızı Məsimova, 2 yaşlı oğlu Nicat Elmar oğlu Məmmədov və 54 yaşlı qaynanası Səltənət Allahverdi qızı olub. İkiyaşlı körpə aldığı yanıq xəsarətlərindən ölüb.



