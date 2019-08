Ayaqyoluna sevişmək üçün girənlərə bəd xəbər - FOTO

Yeni "anti-sex" ictimai sanitar qovşaqları yaradılıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, dəyəri 170 min funt-sterlinq olan tualetlərin Britaniyadakı Griffin Parkda quraşdırılması nəzərdə tutulub.

Belə ki, bu "ağıllı" tualetə girən şəxslər sevişdikdə onların üstünə su töküləcək. Bu ayaqyoluna quraşdırılan sensor sayəsində məlum olacaq.

İnsan hərəkətlərini qeydə alan sensor cütlüyün sekslə məşğul olduğunu hiss etdikdə tavandan cütlüyün üstünə su axıdılacaq.

Bundan əlavə, yerə də sensor quraşdırılıb ki, bu da iki nəfər tualetə daxil olduqda xəbərdarlıq siqnalını aktivləşdirir.

Həmçinin, tualetin özü-özünü təmizləmə funskiyası da var.

Qeyd edək ki, son zamanlar Avropa ölkələrində cinsi əlaqə üçün ayaqyoluna girənlərin sayı artdığına görə belə bir addım atmaq barədə qərar verilib.

İsmayıl

Milli.Az

