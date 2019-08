Qısa zamanda "Youtube"u partladan ifaçı Reynmen ilk dəfə konsert verib.

Milli.Az haberler-ə istinadla bildirir ki, günlərlə trenddən düşməyən Reynmen izdihamla qarşılanıb. Bir-birinin ardınca 20 mahnı səsləndirən ifaçının bir neçə saatda qazandığı pulun məbləği açıqlanıb.

O, ilk konsertindən 180 min lirə pul qazanıb.

