Tovuz rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Validə Hüseynova tutduğu vəzifədən azad edilib.

V.Hüseynova işində yol verdiyi kobud nöqsanlara görə işdən azad edilib.

Qeyd edək ki, 54 yaşlı şöbə rəisi 2012-ci ildən bu vəzidə çalışıb.

Hələlik Tovuz rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyinat olmayıb. (Baku.vs)

