Almaniyalı model Haydi Klum sosial şəbəkə paylaşımı ilə gündəm olub.

Milli.Az bildirir ki, özündən 17 yaş kiçik şəxslə ailə quran model şəxsi Instagram hesabında büsqaltersiz şəklini yayıb. O, dəsmalla sinəsini gizlətməyə çalışıb.

46 yaşlı modelin paylaşımı qısa zamanda xeyli sayda "like" toplayıb.

O, daha sonra səhifənin "story" bölməsində dənizə tullanmaq istəyərkən çəkilən videosunu paylaşıb və suya girmək üçün cəsarəti olmadığını qeyd edib.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.