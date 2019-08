Quba və Şabran rayonlarının sərhədində meşə massivində güclü yanğın başlayıb.

"Report"un bölgə müxbiri xəbər verir ki, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.



