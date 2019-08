Almaniyada bir nəfər bıçaqla insanlara hücum edib.

Milli.Az bizimyol-a istinadla bildirir ki, hadisə İzerlon şəhər vağzalında baş verib.

İnsanların kütləvi toplaşdığı əraziyə əlindəki bıçaqla hücum edən şəxs iki nəfəri öldürüb, daha iki nəfər isə yaralanıb.

Yaralananların arasında azyaşlı uşaq da olub.

Hadisəni tərədən şəxs daha sonra sakitcə yerə oturaraq polislərin gəlməyini gözləyib.

Qeyd edək ki, olayın hansı səbəbdən baş verməsi haqqında məlumat verilməyib.

Milli.Az

