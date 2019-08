Xalq artisti Aygün Kazımova növbəti dəfə konsert verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, çərhayı libasda səhnəyə çıxan sənətçi canlı ifası ilə yanaşı, söhbətləri ilə də tamaşaçıları əyləndirib. Konsertdə Aygün Kazımova üçün miks lazer şousu təşkil olunub. Gecədə ifaçını dinləməyə gələnlər arasında qızı İlqarə Kazımova da yer alıb.

Qeyd edək ki, konserti Xəyyam Nisanov təşkil edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.