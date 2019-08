Hindistanın Maharaştra ştatında avtobusla yük maşınının toqquşması nəticəsində 13 nəfər ölüb, azı 20 nəfər yaralanıb.

Bu barədə "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir.

Auranqabad şəhərindən Şahada yaşayış məntəqəsinə gedən avtobusda 45 sərnişin olub. Yaralılardan 8-nin vəziyyəti ağırdır.

Sərnişinlərin bəziləri yaralıları nəqliyyat vasitəsindən çıxaran yerli sakinlərin operativ addımları nəticəsində xilas edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.