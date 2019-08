"Alatoran" filminin aktrisası ssenaristlə öpüşərkən kameraya düşdü - FOTO

"Alatoran" filminin ulduzu Kristen Stüart yenidən gündəmə gəlib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 29 yaşlı aktrisa Nyu-Yorkda, küçədə ssenaristlə öpüşərkən paparassilərə hədəf olub.

Hazırda "Çarlinin Mələkləri" filminin yeni versiyasına çəkilən Kristen ssenarist Dilen Mayerlə "romantik" anlar yaşayıb.

Qeyd edək ki, Kristen 6 ay əvvəl sevgilisi Stella Maksvelldən ayrılıb. O, bir müddət əvvəl "Vainty Fair"ə verdiyi müsahibə zamanı "ancaq məni tamamlaya bilən insanlarla sevgili oluram" söyləyib.

İsmayıl

Milli.Az

