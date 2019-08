Yasamalda səfirlik attaşesi qəzaya düşdü

Dünən saat 17:30-da Yasamal rayonu, Tbilisi prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 1976-cı il təvəllüdlü Şaiq İbrahimovun idarə etdiyi "Mercedes" markalı 90-NO-987 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə Misir səfirliyində attaşe işləyən 1984-cü il təvəllüdlü Ahmed Mohamed Fathenin idarə etdiyi səfirliyə məxsus "BMW" markalı 012D004 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillər toqquşub.

Hadisə nəticədsində xəsarət alan olmayıb, avtomobillərə maddi ziyan dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

