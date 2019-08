Gənc qızdan sevgilisinə qarşı DƏHŞƏTLİ ƏMƏL: Dondurma yeməyə icazə vermədiyi üçün...

Çində bir qadın dondurma yeməsinə icazə verməyən sevgilisini küçənin ortasında qətlə yetirib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Zhang ve sevgilisi Vang alış-veriş üçün şəhərə çıxıb. Küçədə gəzərkən Vang dondurma almaq istəyir.

Sevdiyi oğlan kök olması səbəbindən qıza dondurmağa almağa izacə vermir. Bu səbəbdən onlar arasında dava başlayır.

Vang həmin küçədə yerləşən mağazaların birindən 2 ədəd qayçı alır və sevdiyi oğlana hücum edir. Qanlar içində yerə yıxılan oğlan xəstəxanaya yerləşdirilir.

Həkimlərin səyinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək olmur.

Hadisə ilə bağlı polis araşdırma aparır.

