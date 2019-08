Cütlüyün eyvan fantaziyası faciə ilə bitdi - FOTO

Fransada dincələn İngiltərə vətəndaşı hündürlükdən yıxılaraq ağır bədən xəsarəti alıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Fransanın cənubunda yerləşən "Le Cannet" istirahət mərkəzinin eyvanında cinsi əlaqədə olan cütlük yıxılıb.

Eyvanda intim münasibətdə olarkən yıxılan 30 yaşlı ingilis kişi və 28 yaşlı kanadalı qadın dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

Xəstəxanadan verilən məlumata görə, cütlüyün sümükləri qırılıb, kəllə-beyin travması alıblar. Onların vəziyyəti ağır olaraq qalır.

İsmayıl

Milli.Az

