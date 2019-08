600 min xərcləyib 3 milyon qazandı

Türkiyənin pop ulduzu Tarkan üç gün ard-arda İstanbulda konsert verəcək.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Harbiye salonunda səhnəyə çıxacaq ifaçı 20, 21 və 22 sentyabrda pərəstişkarları ilə bir araya gələcək.

Sənətçi konserti üçün 600 min TL xərcləyib. Bu, 10 geyim, LED ekranlardan ibarət dekor, işıq, şou və 100 nəfərlik komandaya verilən pullardır.

Tarkan üç gündə biletlərin tükəndiyi gecədən 3 milyon lira gəlir əldə edib.

İstəkləri nəzərə alaraq konsert günlərinin 7 günə çatdırılacağı deyilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.