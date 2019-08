Balotellinin transferi rəsmən açıqlandı

İtaliya A Seriyasına qayıdan "Breşiya" klubu Mario Balotellinin transferini rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 29 yaşlı futbolçu ilə uzun müddətli sözləşməyə qol çəkilib. Marionun mövsümlük 1,5 milyon avro olacağı bildirilib.. Daha 1,5 milyon bonuslar şəklində əlavə edilə bilər.

"Nəhayət, mən doğma şəhərimə gəlirəm", - deyə Balotelli "Instagram"da paylaşıb.

Palermo şəhərində doğulan hücumçu iki yaşında Breşiyaya köçüb. Övladlığa götürülən Qana əsilli hücumçunun valideynləri hələ də Breşiyada yaşayır.

Qeyd edək ki, İtaliya yığmasının üzvü ötən mövsümü "Nitsa" ilə "Marsel"də keçirib və 25 oyuna 8 qol vurub, 1 assist edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.