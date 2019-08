Biləsuvar rayonunda piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Biləsuvar şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, rayonun Zəhmətabad kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Cəfərov Fəxrəddin Salman oğlunu avtomobil vuraraq öldürüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



