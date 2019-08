Xalq artisti Könül Xasıyeva əməliyyat olunacaq.

Bu haqda xanəndə özü Axşam.az-a açıqlamasında deyib. O bildirib ki, sentyabrda onu iki əməliyyat gözləyir.

Əməliyyatı gerçəkləşdirməkdə ona aparıcı Hacı Nuran Hüseynov maddi kömək edəcək. K.Xasıyeva həm öd kisəsini kəsdirəcək, həm də qadın xəstəliyindən əməliyyat olunacaq.

