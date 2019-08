Saleh Məmmədov bu bölgələrdə vətəndaşları qəbul edəcək

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədovun Şabran şəhərində Siyəzən və Şabran rayon sakinləri ilə nəzərdə tutulan qəbulun tarixi dəyişdirilərək avqust ayının avqust ayının 26-a saat 10:00-a keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədovun qəbulu Şabran şəhəri "Heydər Əliyev Mərkəzi"nin inzibati binasında keçiriləcək. Qəbulda Şabran və Siyəzən rayonunun sakinləri iştirak edə bilərlər.

Qəbul zamanı vətəndaşların qaldırdıqları məsələlər Agentliyin səlahiyyətlərinə dair olmalıdır.

Qəbula yazılmaq istəyənlər müvafiq rayonların Yol İstismarı MMC-lərində əvvəlcədən qeydiyyatdan keçə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.