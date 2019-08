Qazaxıstanda iki uşaqlığı olan qadın 3 ayda iki dəfə doğuş edib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, mayda bir qız uşağı dünyaya gətirən 29 yaşlı Liliya Konovalova avqustda da bir oğlan uşağı doğub.

Hadisə Uralsk şəhərində qeydə alınıb.

Məlumata görə, bu nadir hadisə 50 milyon bir baş verə bilər. Həkimlərin sözlərinə görə, qadın 2 uşaqlığa sahib olduğu üçün, uşaqlar da bir-birilərindən ayrı şəkildə inkişaf ediblər.

Milli.Az

