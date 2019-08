Əri Asenanı görüb, tanımadı - FOTO

Keçmiş türkiyəli rəqqasə Asena uzun saçlarını kəsdirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, keçmiş həyatına silgi çəkmək istəyən rəqqasə hər kəsin bəyəndiyi saçlarından da qurtulmaq qərarına gəlib. Əri isə onu bu halda görüb tanımayıb.

"Ani qərarla saçlarımı kəsdirdim. Həsən məni görüb tanımadı. Bir neçə dəqiqə özünə gələ bilmədi. Ancaq sonra çox bəyəndi. Mənim üçün də çox yaxşı oldu. Sanki üstümdən illərin yükü getdi" deyə, Asena bildirib.

Keçmiş rəqqasənin illər öncə çəkdirdiyi açıq-saçıq fotolarını internetdən silmək üçün bir firma ilə razılaşdığı iddia edilir.

Qeyd edək ki, Asena əri, iş adamı Həsən Dərə ilə 2 il əvvəl evlənib.

Milli.Az

