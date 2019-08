Bakı şəhər sakini Bəxtiyar Mirzəyev Nizami RPİ-nin 24-cü PŞ-nə müraciət edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, 22 yaşlı qızı Aytac Mirzəyevanın dünən günorta saatlarında yaşadıqları evdən çıxaraq geri qayıtmadığını bildirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.