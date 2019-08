Mətanət Əsədova ilə məşhur falçının gizli görüntüləri yayıldı

Müğənni Mətanət Əsədova cənub bölgəsində baxıcı kimi məşhur olan Molla Məmmədsəfanın qəbuluna gedib.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən bildirir ki, görüntülərdə Məmmədsəfanın döşəyin üstündə yayxanmış vəziyyətdə, Əsədovanın isə onun ayaqları altında bardaş qurduğunu görürük.

İfaçı ilə falçı arasındakı dialoqu təqdim edirik:

Məmmədsəfa: - Min dərd var, məndə min beş yüz dərman var. Bir dəfə də oxu, get!

Mətanət Əsədova: - Hə, oxuyum, sonra baxarsan da.

- Orada, o o...ların yanında necə oxuyurdun, mənimçün də elə oxu.

- Nə oxuyum səninçün? Mahnı, yoxsa muğam?

- Muğam.

Qeyd edək ki, Azərbaycan şou biznesinin məşhur "ulduzları" Məmmədsəfanın daimi müştəriləridir.

