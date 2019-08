Bakı şəhəri, Mirzəağa Əliyev küçəsindən başlayaraq Nizami küçəsinin kəsişməsinə qədər və Murtuza Muxtarov küçələrində yol tikinti işləri ilə əlaqədar olaraq 20 avqust tarixindən etibarən sözügedən küçələrdə hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Tikinti işləri 1 həftə müddətinə qədər davam edəcək.

Metbuat.az bildirir ki, sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur və alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyyə olunur.

Yarana biləcək narahatlığa görə vətəndaşlardan üzr istəyirik!

