Portuqaliyalı məşqçi Joze Mourinyo müsahibə verərkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Metbuat.az bildirir ki, J.Mourinyo göz yaşları içində deyib -“Mən futboldan sadəcə zövq alırdım. Peşəkar futbola gələndə başa düşdüm ki, bu, ciddi işdir. İndi isə hər şey dayanıb və futboldan zövq almaq əvəzinə darıxıram”

Qeyd edək ki, portuqaliyalı mütəxəssisin sonuncu iş yeri “Mançester Yunayted” olub.

“Twitter”də yayılan görüntünü təqdim edirik:

(Offsideplus.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.