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Hansı oyun. hansı kanalda? - TV AFİŞA

Hansı oyun. hansı kanalda? - TV AFİŞA
13:17 19 Avqust 2019
44 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Azərbaycan Premyer Liqası

20:00 Neftçi - Sabah - CBC Sport

İngiltərə Premyer Liqası

23:00 Vulverhempton - Mançester Yunayted - İdman Azərbaycan TV, S Sport

Rusiya Premyer Liqası

21:00 Spartak - ÇSKA - Match! Premier

Türkiyə Super Liqası

21:00 Fənərbaxça - Qaziantepspor - beIN Sports 1

Türkiyə I Liqası

21:00 Eskişehirspor - Keçiörengücü - beIN Sports MAX 1

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/779240.html
Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
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