Hansı oyun. hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
Azərbaycan Premyer Liqası
20:00 Neftçi - Sabah - CBC Sport
İngiltərə Premyer Liqası
23:00 Vulverhempton - Mançester Yunayted - İdman Azərbaycan TV, S Sport
Rusiya Premyer Liqası
21:00 Spartak - ÇSKA - Match! Premier
Türkiyə Super Liqası
21:00 Fənərbaxça - Qaziantepspor - beIN Sports 1
Türkiyə I Liqası
21:00 Eskişehirspor - Keçiörengücü - beIN Sports MAX 1
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