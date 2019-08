Türkiyənin zirehli transportyorları Suriyanın İdlib vilayətindəki Xan Şeyxun şəhərinə doğru irəliləyir.

Axar.az xəbər verir ki, bu bəyanatı Suriya Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.

Məlumata görə, Türkiyənin zirehli transportyorları artıq Sarakib şəhərinə daxil olub.

Qeyd edək ki, bundan öncə “RİA Novosti” Xan Şeyxunun bir hissəsinin Suriya ordusunun nəzarətinə keçdiyi haqqında məlumat yaymışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.