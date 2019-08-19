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"IndyCar" seriyalı avtomobil yarışında kütləvi qəza baş verib

"IndyCar" seriyalı avtomobil yarışında kütləvi qəza baş verib
13:47 19 Avqust 2019
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Ölkə mətbuatı
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ABŞ-ın Pensilvaniya ştatındakı Pokono magistralında "IndyCar" seriyalı yarışda kütləvi qəza baş verib.
"Report"un məlumatına görə, ilk turda yaşanan qəzaya yaponiyalı pilot Takumı Sato səbəb olub. Hadisə nəticəsində bir neçə bolid sıradan çıxıb, 5 sürücü isə müayinə üçün tibb mərkəzinə göndərilib.
Onların arasında yaponiyalı pilotla yanaşı, Rayan Hanter-Rey, Ceyms Hintskliff, Feliks Rozenkvist və Aleksandr Rossi də var. Rozenkvistdən başqa digər pilotlar tibb mərkəzindən ayrılıblar. Feliks isə zədələndiyi üçün bir müddət xəstəxanada qalmalı olub. Onun həyatı üçün təhlükənin olmadığı bildirilir. 

Here's how drivers saw the Lap 1 incident at @PoconoRaceway. #ABCSupply500 // #INDYCAR pic.twitter.com/Kv4C25557p — NTT IndyCar Series (@IndyCar) August 18, 2019

Xəbərin orijinal ünvanı: https://report.az/ferdi/indycar-seriyali-yarisda-agir-qeza-bas-verib
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IndyCar seriyalı avtomobil yarışında kütləvi qəza baş verib
report.az

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