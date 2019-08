Xüsusilə, yay aylarında yuxusuzluq problemi olur.

Publika.az xəbər verir ki, vaxtında yatmamaq, səhər vaxtında oyanmamaq müəyyən fəsadlara gətirib çıxara bilər.

Belə ki, həkim, fitoterapevt Sadiq Salaminin sözlərinə görə, yuxusuzluq depressiyaya səbəb ola bilir.

Videonu hazırladı: Sevinc Xanqızı

