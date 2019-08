Quba İH: Yanğın Şabran rayonunda başlayıb

Quba və Şabran rayonlarında baş vermiş yanğın hadisəsi müvafiq dövlət qurumlarının nəzarəti altındadır.

Bunu Trend-ə Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini - Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri Xanlar Heybətov bildirib. Onun sözlərinə görə, yanğın bu gün səhər saatlarında başlayıb:

"Yanğın səhər saat 08 radələrində Şabran rayonunda başlayıb, daha sonra Quba ərazisinə keçib. Hazırda icra və bələdiyyə nümayəndələri, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədirlər".

İcra Hakimiyyəti rəsmisi bildirib ki, yanan meşəlik ərazi deyil:

"Yanğın bələdiyyənin kol-kos sahəsində qaratikan adlanan ağacların çox olduğu yerdə qeydə alınıb. Həmin ərazi keçilməz yer olduğundan yanğınsöndürmə işləri vaxt aparacaq. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb".

Milli.Az

