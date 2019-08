Dünyaca məşhur model Emili Ratajkovski həmkarı Bella Hadidin eks-sevgilisi The Weekndlə eşq yaşamağa başlayıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, sevgilisindən üç həftə əvvəl ayrılan repçi Emili ilə gecə klubunda tanış olub.

Onlar bir neçə gündür ki, sevgili olmaq qərarına gəliblər.

Milli.Az

