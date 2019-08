Uzun müddətdir efirlərdə görünməyən İlham Mirzəyev toylarda aparıcılığa başlayıb.

Milli.Az demokrat.az-a istinadla bildirir ki, Türkiyədə seriala çəkilən məşhur teleaparıcı toy məclislərinə aparıcı kimi dəvət aldığı üçün Bakıya gəlib.

İ.Mirzəyevin aparıcılıq etdiyi toyda digər tanınmışlar da iştirak edib. O, dostluq münasibətində olduğu Mətanət İskəndərli ilə duet oxuyub.

Mirzəyev hələ bir müddət Azərbaycanda olacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.