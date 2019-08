Qadın aparıcı Keti Perini biabır etdi - "Mənə əl-qol atdı" - FOTO

Amerikalı model Josh Klossdan sonra dünya ulduzu Keti Perri barədə daha bir iddia ortaya atılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, əslən gürcü olan Rusiyanın tanınmış aparıcısı Tina Kandelaki Ketinin ona seksual xarakterli hərəkətlər etdiyini bildirib.

Tina qeyd edib ki, bir müddət əvvəl müğənni ilə tədbirdə qarşılaşıblar: "Çox içkili idi. Təəssüf ki, məni öz hisslərinin qurbanına çevirmək istədi. Mənə əl-qol atdı, intim nahiyəsini göstərdi".

Qeyd edək ki, Kloss Ketinin bir müddət əvvəl ona təcavüz etdiyini açıqlamışdı.

Milli.Az

