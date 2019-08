Honduras millisinin hücumçusu Rojer Roxas karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Kosta-Rikanın "Alajuelense" klubunda çıxış edən 29 yaşlı futbolçunun "Sabah"a keçəcəyi bildirilib. Xəbərdə paytaxt təmsilçisinin Roxasla bu gün müqavilə imzalayacağı qeyd olunub.



Rojer Roxas karyerası ərzində Paraqvayın "Olimpia", Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-İttifaq" və Meksikanın "Nekaksa" klublarında da çıxış edib. O, Honduras millisində 28 oyuna 3 qol vurub.

Milli.Az

