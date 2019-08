Bu gün günorta saatlarında Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndi və Kürdəmir rayonunun Ərşəli kəndinin daşıyıcı qaz xətlərində qaz sızması aşkar edilib.

"Report"un "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu səbəbdən qazın verilişi dayandırılıb.



