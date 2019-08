Bu gün günorta saatlarında Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndi və Kürdəmir rayonunun Ərşəli kəndinin daşıyıcı qaz xətlərində qaz sızması aşkar edilib.

"Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, bu səbəbdən qazın verilişi dayandırılıb.

