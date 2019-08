Tanınmış aktyor Mahir Mirişlinin səhhətində ciddi problem yaranıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, aktyor son beş ayda 30 kiloqram çəki itirib.

Qeyd edək ki, Mahir Mirişli İTV-də yayımlanan "Solğun çiçəklər" seiralında canlandırdığı obrazla daha çox tanınıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.