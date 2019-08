Tovuz rayon Təhsil Şöbəsinin rəisi işdən azad edilib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Validə Hüseynova işində yol verdiyi kobud nöqsanlara görə vəzifəsindən azad edilib.

Qeyd edək ki, V.Hüseynova 2012-ci ildən bu vəzifədə çalışıdı.

Hazırda Tovuz rayon Təhsil Şöbəsinin rəisi vəzifəsi vakantdır.

Milli.Az

